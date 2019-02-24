Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı; Araçlar Yolda Kaldı, Tır Kaza Yaptı

İstanbul'da Kar Yağışı; Araçlar Yolda Kaldı, Tır Kaza Yaptı

41 dakika önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da Kar Yağışı; Araçlar Yolda Kaldı, Tır Kaza Yaptı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-İSTANBUL DHA

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı. 

Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Tem Otoyolunda kaza yapan TIR

-Yolda kalan araçlar 

-Kaza yapan araçlar 

-Araçların çekilmesi

-Sürücüler ile röp

-Kar küreme araçlarının görüntüsü

-Trafikte seyreden araçlar 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Kar, 3. Sayfa
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