İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

18.03.2022 21:27

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Trafik yoğunluğu da yüzde 53'lere ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışıyla trafik yoğunluğu da yüz de 53'le ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul, E 5, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor - Son Dakika


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