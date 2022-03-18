İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Trafik yoğunluğu da yüzde 53'lere ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışıyla trafik yoğunluğu da yüz de 53'le ulaştı. E-5 karayolunda da trafik zaman zaman durma noktasına geldi.