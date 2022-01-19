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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

19.01.2022 08:39
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti.

İstanbul'un bazı ilçelerinde gece etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla devam etti.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da, Avrupa Yakası'nda da Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkili olurdu. Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçelerinde görülen hafif kar yağışı nedeniyle yer yer kar birikintileri meydana geldi.

İBB CepTrafik haritasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

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Anadolu Yakası, Ümraniye, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika
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