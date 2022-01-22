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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

22.01.2022 10:09

- İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hafta sonu da aralıklarla etkisini gösteriyor.

- İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hafta sonu da aralıklarla etkisini gösteriyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı karla mücadele araçları da yollarda hazır bekletiliyor.

İstanbul'da dün itibariyle başlayan kar yağışı hafta sonu da etkisini göstererek aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışına karşı karla mücadele araçları yollarda hazır beklerken vatandaşlar karın yağmasından memnun olduklarını ifade etti.

"Kaç senedir bekliyorduk"

Karın yağmasını istediğini belirten vatandaşlardan Murat Parça: "Kaç senedir bekliyorduk. Yağıyordu, tadına varamıyorduk. Kendini gösterdi ama bir kaç günlük galiba. Daha yağacağını sanmıyorum. Tek başıma kar oynayayım dedim giderken, tabelalara, duran arabalara kar topu fırlattım. Azıcık yağmıştı, biraz tadını çıkartayım dedim" şeklinde konuştu.

Karın yağmasını istediğini belirten Osman Karabel: "Hava güzel, iki gündür yağıyor. 1 ay önce zaten yağmur yağmıştı. İnşallah bundan sonraki günlerde kar yağar" derken Osman Karabel'in kızı Çiçek Karabel ise: "Şu an mutlu hissediyorum. Biraz yol konusunda kötü oldu ama yağsın bizim için iyi olur" dedi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

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İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor - Son Dakika


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