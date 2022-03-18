İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hasarlı trafik kazalarına yol açtı.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve gün içinde bazı ilçelerde aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bazı ilçelerde yoğun şekilde devam eden kar yağışı beyaz örtü oluştururken, bazı bölgelerde de ara ara yerini güneşe bırakıyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda maddi hasarlı kazaları meydana geldi.

Göktürk'te kar yağışı nedeniyle bazı yolları yoğun kar tuttu, Beylikdüzü'nde kar yağışı zaman zaman tipiye döndü. Şişli'de E-5 kara yolu yağış nedeniyle yer yer karla kaplandı. Başakşehir, Arnavutköy gibi bazı ilçelerde de araçlar ilerlemekte zorlandı.

Önlem almadan çatıda biriken karları temizledi

Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir kişinin önlem almadan biriken karları kürek yardımıyla temizlemeye çalıştığı görüldü.

Avcılar Cihangir Mahallesi'nde karla kaplanan yolda kayan bir tır yana yattı.

Florya Sahilyolu'nda kar yağışı yüzünden kayarak yolun kenarındaki direğe çarpan araçta maddi hasar oluştu.

Bağcılar İSTOÇ civarında 2 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yağışın yoğun olduğu Anadolu Yakası'ndaki Pendik, Ataşehir ve Sultanbeyli ilçeleri ile Avrupa Yakası'ndaki Yenibosna, Bağcılar gibi ilçelerde de yollar, binaların çatıları, arabaların üstü beyaza büründü.