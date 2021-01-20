İstanbul'da kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı barajları beslemeye devam ediyor

Alibeyköy Barajının çevresinde bulunan beyaz örtü drone kamerasında

Doluluk oranı yüzde 31 seviyesine yaklaştı

İSTANBUL - Susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul, son yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı. Alibeyköy Barajı çevresinde bulunan beyaz örtü havadan drone kamerası ile görüntülendi. Barajların doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 31 seviyesine yaklaştı. Su seviyesinin karların erimesi ile daha da artması tahmin ediliyor.

Son ayların kurak geçmesiyle susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İstanbul'da, etkili olan yağmur ve kar yağışı barajları doldurmaya devam ediyor. Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen yağmur ve kar yağışları İSKİ'nin verilerine de yansıdı. Doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30.77 seviyesini gördü.

Alibeyköy Barajında doluluk yüzde 42.09 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş karların erimesiyle devam etmesi bekleniyor. Alibeyköy Barajının su seviyesini son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın etrafında bulunan kar örtüsünün daha kalkmadığı görüldü.