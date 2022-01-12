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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

12.01.2022 12:30

İSTANBUL'da beklenen Kar yağışı başladı.

İSTANBUL'da beklenen Kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışını izlemeye gelen Semra Şahingil, " Aydos Ormanı'na gelerek, kar yağışını kaçırmak istemedim. Günlerdir bu kar yağışını bekliyoruz. Burada çay, kahve ve sobada kestane yapıp keyfini çıkaracağız." dedi

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca'nın bazı kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Gümüşpınar, İhsaniye, Binkılıç mahalleleri ve bazı köyleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

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Anadolu Yakası, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika
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