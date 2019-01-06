İstanbul'da Kar Yağışı Başladı (2) (Taksim)
57 dakika önce
İSTANBUL'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar, iç taraflara kadar yayıldı.
İSTANBUL'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar, iç taraflara kadar yayıldı. Yaklaşık 1 saat önce Sarıyer
taraflarında aralıklar halinde yağmaya başlayan kar, İstanbul
'da birçok ilçede görülmeye başlandı. Taksim
Meydanı'nda kar yağışı etkili oluyor.
METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, "İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi
THY Birçok Seferini İptal Etti
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Çanakkale Boğazı'ndan Geçen Geminin Kaptanı Kamarasında Ölü Bulundu