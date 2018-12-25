Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

47 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı.

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı, System.String[]


İstanbul Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı. 

İstanbul'un yüksek noktalarından biri olan Beylikdüzü'nde yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağan karla beraber rüzgarında etkili olduğu görüldü.   Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:17 Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Yağan, Kar, İstanbul, Güncel
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