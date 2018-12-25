İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
25 dakika önce
İSTANBUL Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı.
İSTANBUL Beylikdüzü
'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağış yerini kara bıraktı. İstanbul
'un yüksek noktalarından biri olan Beylikdüzü'nde yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağan
karla beraber rüzgarın da etkili olduğu görüldü. Kar
yağışının devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:34 Kaynak: DHA
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