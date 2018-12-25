İstanbul'da kar yağışı başladı
2 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
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