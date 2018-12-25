Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

2 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ekonomi
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