Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

15 dakika önce

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar geldi.

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı, System.String[]
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar geldi. Sabah saatlerinde kentin yüksek yerlerinde vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

CHP'nin İstanbul'un 6 İlçesinde Mevcut Belediye Başkanlarını Aday Göstereceği Konuşuluyor Son Dakika! Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 09:16:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]