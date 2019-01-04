İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
15 dakika önce
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'a beklenen kar geldi.
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul
'a beklenen kar geldi. Sabah
saatlerinde kentin yüksek yerlerinde vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinden işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar kar yağışı ve zaman zaman tipiye dönüşen yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Kentin yüksek ve kuzey kesimlerinde kar yağışı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:01 Kaynak: İHA
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