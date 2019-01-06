Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

49 dakika önce

İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda yarın sabah saatlerinde kar yağışı beklendiği belirtilmişti. Kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının kent genelinde etkili olması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Sabah, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kar, Güncel
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