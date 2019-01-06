İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
50 dakika önce
İstanbul'da kar yağışı başladıİSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
İstanbul
'da kar yağışı başladı
İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından İstanbul için yapılan uyarılarda yarın sabah saatlerinde kar yağışı beklendiği belirtilmişti. Kar
yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının kent genelinde etkili olması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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