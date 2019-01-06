İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
41 dakika önce
İSTANBUL'un kuzey kesimlerinde kar yağışı başladı.
İSTANBUL'un kuzey kesimlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer
taraflarında aralıklar halinde kar yağmaya başladı. Park halindeki araçların üzerinin karla kaplandığı görüldü.
METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul
'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. denildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:16 Kaynak: DHA
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