Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

39 dakika önce

İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

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İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görülüyor. Yer yer yüzey beyaza büründü. 

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. 

Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:44 Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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