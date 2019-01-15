İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
39 dakika önce
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
İSTANBUL'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal
Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görülüyor. Yer yer yüzey beyaza büründü.
METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamada, İstanbul
'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba
sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:44 Kaynak: DHA
Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller