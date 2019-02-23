Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

9 dakika önce

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle kentin batısındaki ilçelerde etkili olan kar yağışı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kar yağışının özellikle Beylikdüzü çevresinde etkili olduğu görüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:27 Kaynak: İHA

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