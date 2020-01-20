İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı başladı
6 saat önce
İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.
İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde durmuştu. Özellikler Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Aydos'ta yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi. - İSTANBUL
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