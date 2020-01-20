İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı başladı

6 saat önce

İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

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İstanbul'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

İstanbul'da sabah etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde durmuştu. Özellikler Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Aydos'ta yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

(İHA)

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:50 Kaynak: İHA
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