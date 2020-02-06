İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü ilçesinde zaman zaman yoğun olarak yağan kar yağışı karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar kar yağışı karşısında mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - İSTANBUL
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