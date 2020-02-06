İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı başladı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü ilçesinde zaman zaman yoğun olarak yağan kar yağışı karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar kar yağışı karşısında mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
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