İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı başladı
6 saat önce
İstanbul Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin yüksek noktalarında kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. - İSTANBUL
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