İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı başladı
7 saat önce
İstanbul Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:50 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükçekmece'de kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin yüksek noktalarında kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor.
(Murat Delice/İHA)
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