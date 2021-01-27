İstanbul'da kar yağışı başladı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da kar yağışı başladı E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu İSTANBUL - İstanbul'da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Son Dakika

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım

Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı

Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler

Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu

Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var