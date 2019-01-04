İstanbul'da Kar Yağışı Başladı - İstanbul
59 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarısının ardından kentte kar yağışı başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) uyarısının ardından kentte kar yağışı başladı.
İstanbul'un batı ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış nedeniyle araç sürücüleri trafikte güçlükle ilerleyebildi.
AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünün Orta Akdeniz
üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtilmişti.
İstanbul'da tipi şeklinde yoğun kar yağışının özellikle Çatalca
, Silivri
, Arnavutköy
ve Büyükçekmece
gibi batı ilçelerinde etkili olacağı duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:23 Kaynak: AA
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