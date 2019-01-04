İstanbul'da Kar Yağışı (Beylikdüzü)
2 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan uyarılarının ardından İstanbul
'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Gece boyunca yağan yağmurun ardından, Beylikdüzü
ve çevre ilçelerde kar yağışı görüldü. Kar
yağışının yanı sıra şiddetli rüzgar da etkili oldu. Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ekipler, kar ve buzlanmaya karşı önlem için hazır bekliyor. Kar küreme araçları yollarda bekletilirken, yol kenarlarına bırakılan çuvallar dolusu tuz, oluşabilecek buzlanma halinde serilecek.
Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanıyor. Beylikdüzü'nde üstgeçitler ekipler tarafından tuzlanmaya başlandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:43 Kaynak: DHA
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