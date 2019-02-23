Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Beylikdüzünde Vatandaşlar Yürümekte Zorlandı

İstanbul'da Kar Yağışı Beylikdüzünde Vatandaşlar Yürümekte Zorlandı

25 dakika önce

İstanbul - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (3) beylikdüzünde vatandaşlar yürümekte zorlandı(Tür: İstanbul)

İstanbul - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (3) beylikdüzünde vatandaşlar yürümekte zorlandı

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:14 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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