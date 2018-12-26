İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
19 dakika önce
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı Ümraniye ve Ataşehir'de aniden bastırdı. Lapa lapa yağan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:47 Kaynak: İHA
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