Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

19 dakika önce

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da Anadolu yakasında sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar sokakları beyaza bürüdü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı Ümraniye ve Ataşehir'de aniden bastırdı. Lapa lapa yağan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:47 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Kar, Genel
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