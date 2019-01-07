Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor E5 Karayolu kar ile kaplandıİSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
E5 Karayolu kar ile kaplandı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle E5 Karayolu kar ile kaplandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle E5 Karayolu kar ile kaplandı. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:44 Kaynak: İHA

İstanbul, Kar, Genel
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