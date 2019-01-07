İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
1 saat önce
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
İstanbul
'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar
yağışı nedeniyle E5 Karayolu kar ile kaplandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle E5 Karayolu kar ile kaplandı. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Taksim
Meydanı ve Çamlıca
Tepesinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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