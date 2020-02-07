İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oluyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar'da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı. - İSTANBUL
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