İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar'da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı.

(İHA)

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:45 Kaynak: İHA
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