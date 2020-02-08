İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

METEOROLOJİ'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul 'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı, başta kentin yüksek noktaları olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkisini sürdürüyor.

TAKSİM'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kar yağışı Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Bir anda başlayan kar yağışına yakalanan turistler anın tadını çıkardı. Kimi kar altında dans ederken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne ait kar kürüme araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bulundu.

D-100'DE EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu 'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı.

Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor.

Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taksim kar yağışı detayları

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D-100 Karayolunda görüntü

Kar yağışının görüntüsü

Yürüyen insanlardan görüntü

Vatandaş ile röp.

Genel ve detaylar

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-Silivri kar yağışı

-Silivri Trafik görüntüsü

-Genel detaylar

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

- İstanbul