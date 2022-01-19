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İstanbul'da kar yağışı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı

19.01.2022 11:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı sonrası mega kent beyaza büründü. Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar gibi İstanbul'un birçok noktasında kendini gösteren kar nedeniyle evlerin çatıları karla kaplandı. Kar yağışı sonrası kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, bazı vatandaşlar soğuk hava ve karın etkisiyle yürümekte zorlandı.

(Medeni Topaloğlu -Volkan Kayalar-Alper Suat Tutaşı-Armağan Yılmaz-İHA)

İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı - Son Dakika


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