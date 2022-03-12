İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

12.03.2022 21:46

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor Cevizlibağ'da bir anda bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - Cevizlibağ'da bir anda bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Araçlarını yol kenarında bırakan vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar fırtınası etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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Cevizlibağ, İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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