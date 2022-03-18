İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

18.03.2022 13:12

İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

İstanbul Bahçelievler'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar her yeri beyaza bürüdü. E-5 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Bahçelivler'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürürken, yayalar zor anlar yaşadı. E-5 karayolunda da sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

(Alper Suat Tutaşı - Armağan Yılmaz - Hacer İnci/İHA)

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam diyor

Bahçelievler, İstanbul, E 5, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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