İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

07.02.2023 08:03
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'da kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor.

TEM ve D-100 kara yolunda yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken Avrupa Yakası'nda Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler ve Bakırköy'de kar, aralıklı olarak devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda da Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
İstanbul karlar altında! Anadolu Yakası beyaz örtüyle kaplandı, valilikten uyarı geldi İstanbul karlar altında! Anadolu Yakası beyaz örtüyle kaplandı, valilikten uyarı geldi İstanbul'da Kar Etkisini Artırmaya Başladı İstanbul'da Kar Etkisini Artırmaya Başladı

TEM Otoyolu, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor
10:28 Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor
10:28 Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı
10:23 Milli futbolcu Merih Demiral, deprem bölgesindeki AFAD'ın açıklamasına sert tepki gösterdi: Yetersiz!
10:16 Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
10:12 Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı
10:10 6 önce inşa edilmişti! Malatya'daki depremde yeni yapılan bina yıkıldı
10:07 Jeolog Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin nasıl gerçekleştiği kartonlarla anlattı
10:02 Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor
09:58 Malatya'da 6 ay önce inşa edilen bina deprem sırasında yerle bir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 10:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement