İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde de karın yağdığı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf makineleriyle o anları kaydetti.

İstanbul'da yüksek kesimler başta olmak üzere bazı noktalarda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kara hasret kalan vatandaşlar, kar yağışı başlar başlamaz Çamlıca Tepesi'ne çıkarak fotoğraf makineleriyle fotoğraflar çekerek o anları kaydetti.

(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)