İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı - Son Dakika

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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
6 saat önce
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte Büyükçekmece TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. - İSTANBUL
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