İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

İstanbul'da kent genelini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

İstanbul'da kent genelini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, metrobüs duraklarında tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlamıştı. Etkili olan kar yağışı kent genelini beyaza bürürken sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Belediye ekipleri metrobüs duraklarına tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:22 Kaynak: İHA
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