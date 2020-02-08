İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlamıştı. Etkili olan kar yağışı kent genelini beyaza bürürken sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul 'da kent genelini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, metrobüs duraklarında tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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