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Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

23.01.2022 20:04

İstanbul'da kar kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da kar kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer, Bağcılar, Kağıthane ve Arnavutköy'de devam ediyor. Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Beykoz, Üsküdar ve Ümraniye'de etkili oluyor.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, bazı sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Zeytinburnu, Bayrampaşa, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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