İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

13.03.2022 16:08
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da aralıklarla şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da aralıklarla şiddetini artırarak devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

9 Mart'tan başlayan kar yağışı, kentin farklı ilçelerinde zaman zaman etkisini arttırıyor.

Hafta sonu ve kar nedeniyle az sayıda aracın trafiğe çıktığı kentte, ana yolların açık olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 15.55 itibarıyla yüzde 11 olarak ölçüldü.

Otomobilleriyle dışarıya çıkanlar ise karlı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşların araçları yolda kalırken, bazıları da kaza yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde kar yağışı zaman zaman artış gösterirken, ana yolların açık olduğu görüldü.

Beykoz'da ana yollarda araçların ilerleyişini etkileyen olumsuz bir durum yaşanmazken, aralıklı devam eden yağış nedeniyle ara sokaklarda kar birikintileri oluştu.

Yolda dolaşan atlar trafiği tehlikeye soktu

Çekmeköy'ün Taşdelen Mahallesi'nde bir kamyonet kara saplanırken, Nişantepe Mahallesi'nde de yolda dolaşan başı boş atlar trafiği tehlikeye soktu.

Kartal'da bir vatandaşın aracın arkasına bağladığı ipi tutarak kayak yapması, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Trafik Yoğunluk Haritası, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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