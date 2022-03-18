İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

18.03.2022 19:08
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'da gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana aralıklı devam eden, bazı zamanlarda da yerini güneşli havaya bırakan kar yağışı, akşam bazı ilçelerde yeniden başladı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam ediyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı bölümlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk gözleniyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Öte yandan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Eyüp'te de dolu olarak başlayan yağış yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle araçların üstünde az da olsa birikinti oluştu. Zaman zaman sağanak şeklinde görülen kar yağışı devam ediyor.

Kar yağışı, Mecidiyeköy ve Levent'te kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Azalan görüş mesafesi nedeniyle Mecidiyeköy-Levent istikametinde trafik oluştu.

Sarıyer'de zaman zaman tipi şeklinde yağan karın etkisiyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Bu arada, İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Karlı yolda kayan İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi

Bahçeşehir'de biriken karlar nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı ilerlerken kayan İETT otobüsü kaldırıma çarparak durabildi.

Sancaktepe'de bir taksi karla kaplanan yokuşu çıkamazken, Çekmeköy Taşdelen'de ise bazı araçlar kar yağışının etkisiyle yokuşta kaldı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

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Anadolu Yakası, İstanbul, Kadıköy, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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