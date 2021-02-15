İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü (Bakırköy,Sultangazi)

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul'da önceki akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de yollar boş kalırken, bazı vatandaşlar kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktı.

İstanbul'da iki gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, zaman zaman da tipi şeklinde yağdığı görüldü. Bakırköy dahil, İstanbul'un birçok semtinde sokaklar beyaza büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle de gece yollar boş kalırken, bazı vatandaşların ise kar topu oynamak için kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü. Sultangazi'de kar yağışına dayanamayan bazı vatandaşlar kısa süreliğine dışarı çıktığı görüldü. Parkta kar topu oynayan vatandaşların doyasıya eğlendi. Yakınlarıyla kar topu oynayan bir mahalle sakini, bu kadar kar beklemediğini dile getirdi. İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü.