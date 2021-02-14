İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti - Son Dakika

TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti

TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin

Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu

Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı

Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca devam etti

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor.

Uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu gece saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca da devam etti.

Çamlıca tepesi, TEM otoyolu Ümraniye mevkii ve Aydos tepesinde bu gece saatlerinde kar yağışının devam ettiği görüldü.