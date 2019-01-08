İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oldu
59 dakika önce
İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.
İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:31 Kaynak: DHA
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