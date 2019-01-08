Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oldu (2)

İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oldu (2)

1 saat önce

İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oldu (2), System.String[]
İSTANBUL'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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