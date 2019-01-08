Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor

29 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı. 

Görüntü Dökümü:

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- Çamlıca Tepesinden görüntüler

- Kar topu oynayanlar

Ara sokaklardan görüntü

-Kar manzaraları

-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Kar, Güncel
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