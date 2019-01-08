İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor
29 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı.
Görüntü Dökümü:
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- Çamlıca
Tepesinden görüntüler
- Kar
topu oynayanlar
Ara sokaklardan görüntü
-Kar manzaraları
-Araçların ilerlemekte güçlük çekmesi
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:51 Kaynak: DHA
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