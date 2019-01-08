İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor
22 dakika önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:58 Kaynak: DHA
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