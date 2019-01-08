İstanbul'da Kar Yağışı Gece de Etkili Oluyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHAİstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da kar yağışı gece saatlerinde de aralıklarla devam ediyor. Özellikle ara sokaklar beyaza bürünürken araçlar, karlı kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar ise gece saatleri olmasına rağmen karın keyfini çıkardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:25 Kaynak: DHA
Ersan'lı Milwaukee, Sahasında Utah Jazz'i 114-102 Mağlup Etti
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
Beşiktaş'ta Buzdan Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri de Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri